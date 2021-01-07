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الكونغرس يصادق رسمياً على فوز بايدن برئاسة أميركا.. وترامب: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة!

Lebanon 24
07-01-2021 | 11:15
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صادق "الكونغرس" الأميركي رسمياً بغرفتيه (النواب والشيوخ)، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأميركية، وذلك بعد موجة عنف شهدها مبنى الكابيتول إثر اقتحام الآلاف من أنصار الرئيس المنتهية دونالد ترامب مقر الكونغرس في وقت سابق، الأربعاء، ما أدّى إلى تعليق جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات لساعات.
وأكّد "الكونغرس" فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، بعد حصوله على 306 أصوات مقابل 232 صوتاً لصالح منافسه الجمهوري ترامب، بحسب ما نقل موقع شبكة "الشرق".
 
من جهته، علّق ترامب على النتيجة، مؤكداً في بيان أنّه "سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من كانون الثاني الحالي"، وقال: "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 كانون الثاني".

وأضاف: "قلت دائماً إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط... في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأسفر فرز الأصوات الانتخابية الثلاثة في ولاية فيرمونت عن تخطي بايدن، ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس عتبة الـ270 صوتاً اللازمة للفوز بالرئاسة.

ورفض مجلسا الشيوخ والنواب الاعتراضات على استبعاد الأصوات الانتخابية لجورجيا وبنسلفانيا لصالح بايدن. 

ورفض مجلس النواب في البداية، الاعتراض المقدم على فوز بايدن في ولاية أريزونا، بأغلبية 303 صوتاً مقابل 121 صوتاً، فيما رفض مجلس الشيوخ الاعتراض المقدّم على نتائج الولاية ذاتها، بعد أن أيد الاعتراض 6 أعضاء فقط ورفضه 93 آخرون بأغلبية ساحقة.

وفي وقت لاحق، رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، الاعتراض المقدم على بايدن في ولاية بنسلفانيا. وصوّت المجلس بـ92 لرفض الاعتراض مقابل 7 ضد الإجراء. ثم لحقه مجلس النواب الذي رفض الاعتراض على نتائج الولاية ذاتها.

وكان المجلس عاد للانعقاد، ليلة الأربعاء، بعد تعليق جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات، إثر اقتحام الآلاف من أنصار ترامب لمقرّه في العاصمة واشنطن، بعد دعوات من الرئيس الجمهوري للتجمهر والاحتجاج بالتزامن مع عقد الجلسة.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي الذي يرأس جلسة مجلس الشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات، بعد بدء الجلسة في الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إن مبنى الكونغرس أصبح آمناً، مندداً بالعنف الذي شهدته العاصمة الأميركية خلال الساعات الأخيرة. 

وكان متظاهرون من أنصار ترامب قد اقتحموا، في وقت سابق، الأربعاء، قاعات مبنى الكونغرس وشرفاته في العاصمة واشنطن، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي كانت تناقش الطعون التي قدمها نواب جمهوريون على نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.  

وقال قائد إدارة شرطة العاصمة الأميركية واشنطن، روبرت كونتي، إنّ 4 أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس الأربعاء؛ بينهم ثلاث حالات بسبب "طوارئ طبية"، فيما سقطت ضحية رابعة بالرصاص.

وأكد كونتي اعتقال 52 شخصاً، بعدما اقتحم أنصار ترمب مبنى الكونغرس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وأشارت الشرطة في الإيجاز الصحافي إلى أنها عثرت خلال الأحداث على مسدسات، ومولوتوف، وقنبلتين، وتم إبطالهم.
 
 

المصدر: الشرق
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