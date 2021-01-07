في أول تصريح له.. كيف علّق ترامب على تصديق الكونغرس فوز بايدن؟

في أول تصريح له بعد تصديق الكونغرس الأميركي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت في 3 من تشرين الثاني، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إنه سيكون هناك انتقال منظم عندما يتولى بايدن منصبه رئيسًا للبلاد خلال أقل من أسبوعين.

وقال ترمب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم (للسلطة) في 20 كانون الثاني".