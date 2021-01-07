في أول تصريح له.. كيف علّق ترامب على تصديق الكونغرس فوز بايدن؟

وكان قد عاد المشرعون الأميركيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ووقوع قتلى وجرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجول في العاصمة.
واستأنف المشرعون التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، برئاسة مايك بنس، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.
وكان قد رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الاعتراض المقدم على نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول.
كما رفض بأغلبية ساحقة أيضا صباح اليوم الخميس اعتراض حلفاء ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة.