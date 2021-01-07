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في أول تصريح له.. كيف علّق ترامب على تصديق الكونغرس فوز بايدن؟

Lebanon 24
07-01-2021 | 13:06
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في أول تصريح له بعد تصديق الكونغرس الأميركي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت في 3 من تشرين الثاني، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إنه سيكون هناك انتقال منظم عندما يتولى بايدن منصبه رئيسًا للبلاد خلال أقل من أسبوعين.

وقال ترمب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم (للسلطة) في 20 كانون الثاني".

وأضاف "قلت دوما أننا سوف نستمر في معركتنا لضمان عد الأصوات القانونية فقط. وبينما هذا يمثل أعظم فترة أولى في تاريخ الرئاسة، فهي بداية فقط لمعركتنا من أجل جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

وصدّق الكونغرس على فوز بايدن في انتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، ما يمهد الطريق لتولي بايدن للرئاسة في 20 كانون الثاني.

وكان قد عاد المشرعون الأميركيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ووقوع قتلى وجرحى واعتقال العشرات وفرض حظر تجول في العاصمة.

واستأنف المشرعون التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، برئاسة مايك بنس، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.

وكان قد رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الاعتراض المقدم على نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول.

كما رفض بأغلبية ساحقة أيضا صباح اليوم الخميس اعتراض حلفاء ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة.

 
 
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