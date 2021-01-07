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المغرب يمدد حال الطوارئ الصحية لشهر إضافي

Lebanon 24
07-01-2021 | 20:30
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 مدد المغرب، العمل بحال الطوارئ الصحية المفروضة منذ آذار الماضي، شهرا آخر للتصدي لجائحة كوفيد-19، بينما لم تتستلم المملكة بعد اللقاحات اللازمة لحملة تطعيم وطنية تستعد لإطلاقها.

وأفادت الحكومة المغربية في بيان تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية التي كان مقررا أن تنتهي في 10 كانون الثاني، لمدة شهر آخر في سائر أرجاء البلاد.

يأتي ذلك بينما يستعد المغرب لإطلاق حملة تطعيم تهدف إلى تحصين زهاء 25 مليون راشد مجانا، بحيث أعلنت السلطات قبل أكثر من أسبوع بقليل أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا البريطاني وسينوفارم الصيني.

لكن المملكة لم تصلها بعد هذه اللقاحات وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب في مقابلة تلفزيونية أمس، من دون الإشارة الى الموعد المرتقب لتسلمها ولا موعد بدء الحملة.
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