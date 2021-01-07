عربي-دولي

استقالة جديدة في إدارة ترامب بعد اقتحام الكونغرس

Lebanon 24
07-01-2021 | 19:30
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أعلن كبير موظفي البيت الأبيض السابق والمبعوث الخاص الحالي إلى أيرلندا الشمالية، ميك مولفاني استقالته من منصبه، احتجاجا على اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وقال مولفاني لشبكة CNBC الأمريكية، في مقابلة صباح الخميس: "اتصلت بـ(وزير الخارجية الأمريكي) مايك بومبيو الليلة الماضية لأخبره بأنني أستقيل من ذلك، لا يمكنني القيام بذلك، لا يمكنني البقاء".
وأضاف: "أولئك الذين يختارون البقاء، وقد تحدثت مع بعضهم، يختارون البقاء لأنهم قلقون من أن الرئيس قد يضع شخصا أسوأ".

وجاءت استقالة مولفاني بعد استقالة شخصين اثنين على الأقل من الموالين لترامب، من منصبهما في البيت الأبيض.
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