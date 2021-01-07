رئيس أميركي سابق لن يحضر حفل تنصيف جو بايدن.. من هو؟

ذكرت التقارير أنّ الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني الجاري.

وهذه هي المرّة الأولى التي يتغيب فيها الزوجان عن المراسم منذ أن أدى كارتر اليمين كرئيس رقم 39 للولايات المتحدة في عام 1977، وفق ما ذكرت صحيفة "بوليتكو".



وقالت متحدثة باسم مركز كارتر في أتلانتا إن الرئيس جيمي كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين، أرسلا إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس "أطيب تمنياتهما"، وأكدا أنهما يتطلعان إلى "إدارة ناجحة".