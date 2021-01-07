عربي-دولي

رئيس أميركي سابق لن يحضر حفل تنصيف جو بايدن.. من هو؟

Lebanon 24
07-01-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-781984-637456402965075031.jpg
Doc-P-781984-637456402965075031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت التقارير أنّ الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر لن يحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني الجاري.
 
وهذه هي المرّة الأولى التي يتغيب فيها الزوجان عن المراسم منذ أن أدى كارتر اليمين كرئيس رقم 39 للولايات المتحدة في عام 1977، وفق ما ذكرت صحيفة "بوليتكو".

وقالت متحدثة باسم مركز كارتر في أتلانتا إن الرئيس جيمي كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين، أرسلا إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس "أطيب تمنياتهما"، وأكدا أنهما يتطلعان إلى "إدارة ناجحة".

وفي العام 2017، كان جيمي كارتر أول المؤكدين لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجلس حينها إلى جانب الرئيس السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون، والرئيس السابق جورج بوش ولورا بوش. وفي ذلك الحين، كان بوش الأب هو الرئيس الوحيد الذي لم يحضر حفل تنصيب ترامب.


يُشار إلى أنّ الزوجين كارتر يعيشان في منزلهما في ولاية جورجيا منذ أن غادرا البيت الأبيض في العام 1981.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:01 | 2021-01-08
23:59 | 2021-01-07
23:30 | 2021-01-07
23:08 | 2021-01-07
23:00 | 2021-01-07
22:00 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website