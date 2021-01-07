السجن المؤبد لمدير مصرف صيني سابق بتهمة الفساد

قضت محكمة صينية الخميس بسجن مدير سابق لمصرف التنمية الصيني، المختص بتمويل البنى التحتية في البلاد وخارجها، لمدى الحياة بعدما دانته بتهم فساد.

وأدين هو هوايبانغ باستغلال منصبه لتلقي رشى بلغ إجمالي قيمتها 85,5 مليون يوان (10,7 مليون يورو) بين عامي 2009 و2019، وفق ما أعلن تلفزيون "سي سي تي في" العام.وقضت محكمة في مدينة شانغدي (شمال) بسجنه مدى الحياة.وأتت هذه العقوبة بعد يومين من صدور حكم بإعدام لاي شياومين، الرئيس السابق لمجموعة "تشاينا هوارونغ" المالية بعدما أدين بتهمتي "الفساد والزواج بامرأتين"، في حكم نادراً ما يطال أحد الفاعلين في عالم الأعمال في الصين.وشغل هو هوايبانغ رئاسة مصرف التنمية الصيني بين عامي 2013 و2018.وهذا المصرف فاعل مهم في تمويل طريق الحرير الجديدة خارج الصين، وهو مشروع بنى تحتية عملاق أطلقته بكين بالتعاون مع أكثر من 130 بلداً.وبدأت الصين حملة ضد الفساد عام 2012 مع وصول الرئيس شي جينبينغ لزعامة الحزب الشيوعي الصيني. وعوقب منذ ذلك أكثر من مليون ونصف المليون من كوادر الحزب.ويشتبه في أن هذه الحملة التي تحظى بشعبية لدى الرأي العام اُستغلّت لإقصاء شخصيات معارضة لتوجه الرئيس شي.