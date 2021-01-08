خطط التعامل مع الملف النووي لا تتأثر بالتحوُّل داخل البيت الأبيض

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عربي-دولي
خطط التعامل مع الملف النووي لا تتأثر بالتحوُّل داخل البيت الأبيض
Lebanon 24
08-01-2021
|
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تتحدث مصادر دبلوماسية عن أن خطط التعامل مع الملف النووي واستتباعاته، لا تتأثر كثيراً بالتحوُّل الجاري داخل البيت الأبيض، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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