عربي-دولي

خطط التعامل مع الملف النووي لا تتأثر بالتحوُّل داخل البيت الأبيض

Lebanon 24
08-01-2021 | 00:01
A-
A+
Doc-P-782086-637456611356003145.jpg
Doc-P-782086-637456611356003145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحدث مصادر دبلوماسية عن أن خطط التعامل مع الملف النووي واستتباعاته، لا تتأثر كثيراً بالتحوُّل الجاري داخل البيت الأبيض، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
السنيورة: استمرار التدخل الايراني بلبنان وإلغاء سيادة الدولة غير مقبول
lebanon 24
08/01/2021 09:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب: استدعاء السفير الايراني ضرورة سيادية
lebanon 24
08/01/2021 09:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول مدمرة كورية جنوبية إلى مضيق هرمز لمتابعة استيلاء ايران على سفينتها
lebanon 24
08/01/2021 09:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: ايران ليست ضعيفة وهي تعرف كيف ومتى ترد
lebanon 24
08/01/2021 09:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24

اميركا

ايران

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-01-08
08:30 | 2021-01-08
08:21 | 2021-01-08
08:00 | 2021-01-08
07:30 | 2021-01-08
07:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website