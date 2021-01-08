مفاجأة بشأن هوية "رجل الفراء" الذي اقتحم الكونغرس.. ابن قاضٍ بارز!

ذكر تقرير صدر أمس الخميس أن واحدا من المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن وكان يرتدي زيا غريبا من الفراء هو ابن قاض بارز في المحكمة العليا في بروكلين.

وكشف التقرير هوية الرجل من نيويورك وعرفت أنه "آرون موستوفسكي" الذي قال لصحيفة "ذي بوست" إنه كان يحتج على "انتخابات مسروقة".

وكان موستوفسكي شارك في احتجاجات مبنى الكونغرس، حيث شوهد وهو يرتدي الفراء ويحمل درع مكافحة الشغب، عندما اجتاح حشد من مثيري الشغب المبنى الأربعاء.

وموستوفسكي هو نجل شلومو موستوفسكي، وهو شخصية بارزة في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي، تم انتخابه للمحكمة في كانون الثاني الماضي، وفقا لموقع "غوثاميست".

ويوم الأربعاء، قال آرون موستوفسكي للصحيفة "لقد تعرضنا للغش. لا أعتقد أن 75 مليون شخص صوتوا لصالح ترامب.. أعتقد أنه كان قريبا من 85 مليونا، أعتقد أن بعض الولايات التي كانت حمراء لفترة طويلة تحولت إلى اللون الأزرق وكانت مسروقة مثل نيويورك".

لم يكن بالإمكان الوصول إلى القاضي شلومو موستوفسكي على الفور للتعليق يوم الخميس.

لكن شقيقه، ناخمان موستوفسكي، قال للصحيفة "أخي لم يفعل شيئا غير قانوني... بالتأكيد لم يكن جزءا من أعمال الشغب".