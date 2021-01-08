عربي-دولي

وفاة شرطي في أعقاب الاشتباكات مع مؤيدين لترامب

Lebanon 24
08-01-2021 | 08:21
A-
A+
Doc-P-782189-637456910675169070.jpg
Doc-P-782189-637456910675169070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضى أحد عناصر شرطة الكابيتول، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة متأخرة أمس، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأكدت شرطة الكابيتول في بيان، أن "الشرطي براين سيكنيك كان يتصدى لأعمال الشغب يوم الاربعاء السادس من كانون الثاني 2021 في الكابيتول الأميركي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين".

أضاف: "عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه ليل الخميس".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-01-08
11:30 | 2021-01-08
11:15 | 2021-01-08
11:00 | 2021-01-08
10:30 | 2021-01-08
10:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website