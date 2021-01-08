وفاة شرطي في أعقاب الاشتباكات مع مؤيدين لترامب

قضى أحد عناصر شرطة الكابيتول، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة متأخرة أمس، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".وأكدت شرطة الكابيتول في بيان، أن "الشرطي براين سيكنيك كان يتصدى لأعمال الشغب يوم الاربعاء السادس من كانون الثاني 2021 في الكابيتول الأميركي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين".أضاف: "عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه ليل الخميس".