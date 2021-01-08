عربي-دولي

الصين تعزل مدينة كبيرة بعد "أكبر تفش لكورونا" منذ أشهر

Lebanon 24
08-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-782210-637456954805249104.jpg
Doc-P-782210-637456954805249104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عزلت السلطات الصينية مدينة كبيرة قرب بكين، وقطعت الطرق البرية المؤدية لها، في مسعى لوقف أكبر تفش لجائحة كوفيد-19 في ستة أشهر.

 

وسجل نحو 100 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي في شيجياتشوانغ، التي تضم عدة ملايين نسمة، وتقع في إقليم هيبي الذي يصل إجمالي عدد سكان المناطق المحيطة به إلى 11 مليون نسمة.

 

ومنعت جميع السيارات والمواطنين من مغادرة المدينة كما علقت حركة القطارات، حسبما أعلنت السلطات في ساعة متأخرة الخميس.

 

وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي "سي سي تي في"، المواطنين وهم يخضعون لفحوص الكشف عن الفيروس من جانب موظفي صحة بلباس واق، في مراكز محلية في شيجياتشوانغ مع طوابير انتظار طويلة أمام المراكز.

 

وانتشر عناصر فرق مكافحة الفيروس على الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة، التي أقيمت عليها حواجز كما أظهرت الصور التي نشرت الخميس.

 

وأفاد إقليم هيبي عن 33 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، تضاف إلى 51 إصابة أمس الخميس، مما يرفع الحصيلة اليومية على مستوى البلاد إلى أعلى عدد في خمسة أشهر.

 

والغالبية العظمى من الإصابات سُجلت في شيجياتشوانغ.

 

وأغلقت المدارس وبدأت حملة فحوص واسعة للأهالي. وتم فحص 670 ألف شخص بحلول صباح الخميس، بحسب وسائل إعلام رسمية.

 

وانتشرت صور لموظفين يقومون بتطعيم مواطنين بلقاح سينوفارم الصيني الذي حصل على موافقة مؤخرا، والبالغة نسبة فعاليته 79 بالمئة.

 

وفرضت إجراءات تأديبية على ثلاثة مسؤولين من منطقة غاوتشنغ أكثر المناطق المتضررة في المدينة، ومركز تفشي البؤرة الأخيرة، بسبب إهمال على ما يبدو في مكافحة الفيروس، وذلك في مؤشر على الضغط الذي تتعرض له السلطات المحلية للقضاء على الفيروس أينما ظهر.

 

وتمكنت السلطات الصينية حتى الآن من السيطرة على الوباء على نطاق واسع، منذ رصده للمرة الأولى في ووهان أواخر 2019. ونجحت في القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن طريق إجراء فحوص جماعية، وفرض تدابير إغلاق محلية وقيود على التنقل.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-01-08
11:30 | 2021-01-08
11:15 | 2021-01-08
10:30 | 2021-01-08
10:00 | 2021-01-08
10:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website