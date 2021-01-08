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مشهد فوق قبر أمير الكويت يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2021 | 12:00
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أثار طفل كويتي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بمقطع مصور وهو جالس بجوار قبر أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإبلاغه بإتمام المصالحة الخليجية.

 

ورصد المقطع حديث الطفل وهو يبشر أمير الكويت الراحل بقوله: "السلام عليكم يا يوبا، أبشرك يا أبو قلب كبير.. أبشرك بأنه قد انزاحت الغمة عن إخواننا في شعب الخليج، والحمد لله يا أبي، وجعلها مثل ما كنا شعب واحد".

 

وأضاف الطفل: "وهذا كله بفضل الله تعالى وبفضل جهودك. وأبونا نواف الخير أكمل مسيرتك. الله يرحمك يا أبونا صباح والله يحفظك يا أبونا نواف، والله يديم المحبة بين شعب الخليج."

 

 

وانتشر المقطع بشكل كبير بين النشطاء والمغردين على مواقع التواصل، معتبرين إياه من أكثر المقاطع المؤثرة بشأن ردود الفعل حول المصالحة التي وقعت خلال القمة الخليجية في مدينة العلا بالسعودية.

 

وقاد الأمير صباح الأحمد جهودا حثيثة لتحقيق المصالحة الخليجية، قبل رحيله في أيلول الماضي، عن عمر ناهز الـ91 عاما.

 

المصدر: سبوتنيك
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