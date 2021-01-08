عربي-دولي

خامنئي :العقوبات الأميركية على طهران يجب رفعها فورا

Lebanon 24
08-01-2021 | 11:15
A-
A+
Doc-P-782243-637457012452023442.jpg
Doc-P-782243-637457012452023442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الامام السيد علي خامنئي ان العقوبات الأميركية على طهران يجب رفعها فورا، بحسب ما افادت "وكالة رويترز".

 

واضاف :"ان وجود إيران بالمنطقة يجلب الاستقرار وإنها تأمل في تعزيز العلاقات مع الأصدقاء".

 

وقال :"إيران لا تتعجل عودة أميركا للاتفاق النووي لكن ينبغي رفع العقوبات، إيران ستعدل عن الخطوات النووية إذا أوفت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها ".

 

وتابع "إيران تصر على حقوقها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى ".

 

واكد ان "استيراد لقاحات فيروس من بريطانيا أو أميركا محظور."

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-01-08
11:30 | 2021-01-08
11:00 | 2021-01-08
10:30 | 2021-01-08
10:00 | 2021-01-08
10:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website