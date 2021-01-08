خامنئي :العقوبات الأميركية على طهران يجب رفعها فورا

أكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الامام السيد علي خامنئي ان العقوبات الأميركية على طهران يجب رفعها فورا، بحسب ما افادت "وكالة رويترز".

واضاف :"ان وجود إيران بالمنطقة يجلب الاستقرار وإنها تأمل في تعزيز العلاقات مع الأصدقاء".

وقال :"إيران لا تتعجل عودة أميركا للاتفاق النووي لكن ينبغي رفع العقوبات، إيران ستعدل عن الخطوات النووية إذا أوفت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها ".

وتابع "إيران تصر على حقوقها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى ".

واكد ان "استيراد لقاحات فيروس من بريطانيا أو أميركا محظور."