عربي-دولي

الإمارات تعلن إعادة فتح "كافة المنافذ" مع قطر

Lebanon 24
08-01-2021 | 14:37
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارا من السبت.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خالد عبد الله بالهول، أن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر في 5 تموز2017، عقب توقيع "بيان العلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم. 

وأوضح أن "بيان العلا" يعد "إنجازا خليجيا وعربيا، يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأشار بالهول إلى أن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وأنه تم توجيه الجهات المعنية في الدولة بهذه الإجراءات، التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.

وأضاف أن الإمارات "ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى، من خلال المحادثات الثنائية".

وكانت السعودية وقطر قد اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما، اعتبارا من مساء الاثنين الماضي.

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وأكد البيان على "الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولا إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.
المصدر: سكاي نيوز
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