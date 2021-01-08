عربي-دولي

الأرقام مخيفة.. لندن تعلن حالة الطوارئ

Lebanon 24
08-01-2021 | 17:30
A-
A+
Doc-P-782312-637457230492120997.jpg
Doc-P-782312-637457230492120997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عمدة لندن صادق خان، الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار صادق خان إلى أن إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ"إغراق" المستشفيات بالمرضى المصابين.

وقال إن معدلات الإصابة المتزايدة "تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا"، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 في المئة، أي من 640 إلى 908 في الأسبوع حتى 6 كانون الثاني.

وحاليا، يوجد 7034 شخصا في المستشفيات مصابين بوباء كوفيد-19، وعي أعلى بنسبة 35 في المئة مقارنة بأول ذروة للوباء في أبريل الماضي، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وحذر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، السير سيمون ستيفنز، في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت، الخميس، أنه يتم إدخال أكثر من 800 مريض بكوفيد-19 يوميا في مستشفيات لندن.

 وكان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أعلن، اليوم الجمعة، أن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرد في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى.

وقدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن 1.1 مليون شخص في إنجلترا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنقضي في الثاني من يناير.

وقال المكتب "شهدت لندن وشرقي إنجلترا والجنوب الشرقي أعلى نسبة من الحالات الإيجابية التي تتطابق مع السلالة الجديدة من الفيروس".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:35 | 2021-01-08
23:30 | 2021-01-08
23:15 | 2021-01-08
23:00 | 2021-01-08
23:00 | 2021-01-08
23:00 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website