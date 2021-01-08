عربي-دولي

اصطدام سفينتين يونانية وتركية.. وأنقرة تمهد لمناورات عسكرية

Lebanon 24
08-01-2021 | 16:00
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ذكرت تقارير يونانية، الجمعة، أن سفينة يونانية وأخرى تركية اصطدمتا ببعضهما البعض في جنوب شرق بحر إيجة، مشيرة أيضا إلى أن تركيا أصدرت إنذارين بحريين لإجراء مناورات عسكرية في بحر إيجه، خلال الأسبوعين المقبلين.


ونقل موقع "غريك ريبورتر"، عن مصادر دفاعية يونانية قولها إن الحادث شمل سفينتين لخفر السواحل، ووقع قبالة جزيرة إيميا اليونانية في جنوب شرق بحر إيجه، الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الحادث الذي وقع في المياه الإقليمية اليونانية، أسفر عن وقوع أضرار في القارب اليوناني السريع.

وأشار الموقع اليوناني إلى أن الظروف المحيطة بالحادث لا تزال غامضة، فيما قالت بعض وسائل الإعلام التركية إنه حدث عندما كانت قوارب صيد يونانية في المنطقة.

وبحسب موقع "anterhaber" التركي، فإن سفينة خفر السواحل التركية حاولت إيقاف قوارب الصيد اليونانية، مما أدى إلى تدخل الزورق السريع اليوناني.

وقد نشر "غريك ريبورتر"، مقطع فيديو يوثق حادث التصادم بين السفينتين.

وعلى صعيد متصل، ذكر موقع "Ekathimerini" اليوناني، أن تركيا أصدرت إنذارين بحريين لـ"حجز" أجزاء من شمال وشرق بحر إيجة، لإجراء تدريبات عسكرية على مدار الأسبوعين المقبلين، في خطوة يُنظر إليها على أنها ستعيد التوتر بين أثينا وأنقرة بعد فترة هدوء قصيرة.

و"يحجز" الإنذار الأول الذي أُصدر الخميس، منطقة تقع شرق جبل آثوس في شبه جزيرة هالكيديكي، وهي جزء من شمال بحر إيجة الخاضع بالكامل للسلطة اليونانية.

أما الإنذار الآخر فيسعى لحجز منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو للمناورات البحرية، وللبحث والإنقاذ.
المصدر: سكاي نيوز
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