كيم جونغ أون يعتزم تحسين علاقات بلاده مع العالم الخارجي

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الحاجة لتحسين علاقات بلاده مع العالم الخارجي بشكل جذري، لكنه لم يشرح الخطوات التي قال أنه يريدُ اتخاذها في هذا الإطار.وجاء كلام جونغ أون خلال مؤتمر سياسي، وقالت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي استعرض العلاقات مع منافسته كوريا الجنوبية.إلى ذلك، توقع المراقبون أن يستغل كيم المؤتمر الأول لحزب العمال الحاكم منذ 5 سنوات، لإرسال إشارات تصالحية تجاه سيول وواشنطن، في الوقت الذي يواجه فيه مشاكل اقتصادية عميقة في الداخل، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الجمعة، أن جونغ أون أعلن التوجه العام والموقف السياسي للحزب بهدف توسيع العلاقات الخارجية وتطويرها بشكل شامل في خطابه في اليوم الثالث للمؤتمر، الخميس.كذلك، أشارت وكالة الأنباء المركزية الى أن كيم درس أيضاً العلاقات مع كوريا الجنوبية حسب ما يقتضيه الوضع السائد والأوقات المتغيرة.