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أردوغان: ما حصل في مقر الكونغرس "وصمة عار للديموقراطية"

Lebanon 24
08-01-2021 | 23:30
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رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الأحداث التي شهدها الكونغرس الأميركي الأربعاء تمثّل "وصمة عار للديموقراطية"، مضيفاً أنّها "صدمت العالم بأسره".

وقال إردوغان الذي سعى دوماً منذ 2016 إلى نسج علاقات شخصية وثيقة مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لصحافيين في اسطنبول الجمعة إنّها "وصمة عار للديموقراطية، ونحن نتمنى انتقالا سلسا للسطة إلى (الرئيس المنتخب جو) بايدن في 20 كانون الثاني".

وقدم اردوغان أيضا التعازي إلى عائلات الضحايا الذين سقطوا خلال أعمال العنف.

وكانت العلاقة بين أنقرة وواشنطن شهدت توترا بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة على اردوغان الذي يتهم داعية تركي مقيم في الولايات المتحدة بالتخطيط لها. وقد طالب الولايات المتحدة من دون جدوى تسليمه.

لكن صداقة اردوغان مع ترامب ساهمت في تجنيب تركيا عقوبات في السابق وخففت من انتقادات الولايات المتحدة لسجل الرئيس التركي في مجال حقوق الإنسان.

وشكلت تصريحات اردوغان الجمعة أقوى تنديد له لإدارة ترامب.
المصدر: مونت كارلو الدولية
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