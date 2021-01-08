الموت يغيب مصمم أزياء شهير!

توفيّ مصمم الأزياء الهندي ساتيا بول في الهند، يوم الخميس، عن عمر ناهز 78 عاماً.واشتهرت العلامة التجارية للمصمم الراحل بشكل كبير علماً أنها كانت تحمل اسمه، ومن أبرز إنجازاتها تطوير الساري، وهو الزيّ النسائي الهندي التقليدي، من خلال تطعيمه بطبعات معاصرة.وقال بونيت ناندا، نجل الراحل، إن والده توفي الخميس في صومعة دينية تعرف بـ"أشرم" في مدينة كويمباتور بجنوب الهند، حيث كان يتعافى من سكتة دماغية أصيب بها الشهر الفائت.وفي منشور له عبر "فيسبوك"، قال ناندا عن والده: "إنّ من عرفوه في مرحلة ما من حياتهم سيتذكرونه على أنه الشخص الذي كان يمنح حبه من دون تردد أو حدود، لقد رحل بمرح ومن دون خوف ".وذاع اسم ساتيا بول في مجال بيع الساري، اعتباراً من سنة 1980، قبل أن ينشئ علامته التجارية الخاصة بعد ذلك بـ5 سنوات.ودمج ساتيا بول في تصاميمه الرائدة تقنيات النسيج الهندية مع الرسوم المعاصرة فأحدث من خلالها ثورة في عالم الساري من خلال طبعاته المميزة، وبعضها من النمط التجريدي.ولم يكتفِ المصمم المولود في 2 شباط/فبراير 1942 بتصاميم الساري، بل صمم كذلك أكسسوارات كالأوشحة وربطات العنق.وأنشأ بول شبكة من المتاجر في 8 مدن هندية، ونشاطها التجاري مزدهر اليوم عبر الإنترنت، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".