"تويتر" يحظر حساب ترامب نهائياً بسبب "التحريض على العنف"

أعلن موقع "تويتر" أنّه أوقف حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب نهائياً بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.



وقال الموقع في بيان "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائياً بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".





وقال "تويتر" في بيانه إنه "بعد مراجعة وثيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب الشخصي "@realDonaldTrump" والسياق المحيط بها - وعلى وجه التحديد الكيفية التي تم تلقيها وتفسيرها على تويتر وخارجه - قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب الخطر من حدوث المزيد من التحريض على العنف."



وأضاف البيان: "وفي سياق الأحداث المروعة التي وقعت هذا الأسبوع، أوضحنا يوم الأربعاء أن انتهاكات إضافية لقواعد تويتر من المحتمل أن تؤدي إلى أن ينحى إلى هذا المسار - أي التحريض على العنف".



وأشار الموقع في بيانه إلى أن "إطار المصلحة العامة للشركة قائم على تمكين الجمهور من الاستماع مباشرة إلى المسؤولين المنتخبين وقادة العالم. وهو مبني على مبدأ أن الشعب له الحق في محاسبة السلطة".



ولفت إلى أن "هذه الحسابات ليست فوق قوانين أو قواعد الاستخدام بشكل كلي ولا يمكنها استخدام تويتر للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى. وسنواصل التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها."



وأدرج البيان تحليلا شاملا للنهج الذي اتخذه تويتر لإغلاق حساب ترامب بعد التغريدتين الأخيرتين على حسابه واللتان تم قراءتهما في سياق التوترات المستمرة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تجر البلاد إلى دوامة من العنف. وقال "تويتر" في بيانه إنه "بعد مراجعة وثيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب الشخصي "@realDonaldTrump" والسياق المحيط بها - وعلى وجه التحديد الكيفية التي تم تلقيها وتفسيرها على تويتر وخارجه - قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب الخطر من حدوث المزيد من التحريض على العنف."وأضاف البيان: "وفي سياق الأحداث المروعة التي وقعت هذا الأسبوع، أوضحنا يوم الأربعاء أن انتهاكات إضافية لقواعد تويتر من المحتمل أن تؤدي إلى أن ينحى إلى هذا المسار - أي التحريض على العنف".وأشار الموقع في بيانه إلى أن "إطار المصلحة العامة للشركة قائم على تمكين الجمهور من الاستماع مباشرة إلى المسؤولين المنتخبين وقادة العالم. وهو مبني على مبدأ أن الشعب له الحق في محاسبة السلطة".ولفت إلى أن "هذه الحسابات ليست فوق قوانين أو قواعد الاستخدام بشكل كلي ولا يمكنها استخدام تويتر للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى. وسنواصل التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها."وأدرج البيان تحليلا شاملا للنهج الذي اتخذه تويتر لإغلاق حساب ترامب بعد التغريدتين الأخيرتين على حسابه واللتان تم قراءتهما في سياق التوترات المستمرة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تجر البلاد إلى دوامة من العنف.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

وحول طرح ترامب استخدام منصات أخرى بديلة عن "تويتر"، قال متحدث باسم الشركة إن استخدام ترامب لحساب آخر من أجل تجنب التعليق مخالف لقواعدنا.



وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أنه "بالنسبة للحسابات الحكومية لن نعلق هذه الحسابات نهائيًا ولكننا سنتخذ إجراءات للحد من استخدامها."



وقد أعرب العديد من مستخدمي "تويتر" عن امتنانهم للإجراء الذي اتخذ موقع التواصل الاجتماعي، وبدأت وسمي "شكرا تويتر" أو "Thank You Twitter" وحظر ترامب "Trump Banned" يتصدران قائمة الوسوم على المنصة.

ترامب: تآمر لإسكاتي

في المقابل، اتّهم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته منصة التغريد بالتآمر "لإسكاته". واعتبر أنّ "تويتر ذهب بعيداً في حظر حرّية التعبير، قائلاً: "هذا المساء، قام موظّفو تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيّين واليسار الراديكالي بإزالة حسابي من منصّتهم لإسكاتي أنا وأنتُم الـ75 مليونًا من الوطنيّين العظيمين الذين صوّتوا لي".



كما أضاف:" قد يكون موقع تويتر شركة خاصة، لكن لولا هدية الحكومة والمادة 230 لما صمد لفترة طويلة.

وقال: "لقد توقعت أن يحدث هذا. لذا كنا نتفاوض مع العديد من المواقع الأخرى، وسأصدر إعلانًا مهما قريبًا، بينما ننظر أيضًا في إمكانية انشاء منصة خاصة بنا في المستقبل القريب. لن يستطيعوا اسكاتنا أبدا!".



كما اتهم المنصة بالترويج لليسار الراديكالي حيث يُسمح لأكثر الأشخاص شراسة في العالم بالتحدث بحرية مطلقة.

وكان موقع التغريد حجب الأربعاء أيضاً تغريدات لترامب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة وهدّد بغلقه بصورة دائمة في حال استمرّ الرئيس في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول.