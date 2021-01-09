كما الحساب الشخصي.. "تويتر" يمنع ترامب من التغريد عبر الحساب الرئاسي!

منع تطبيق "تويتر" الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من التغريد على حسابه الرئاسي، بعد فترة وجيزة من إغلاق حسابه الشخصي بشكل نهائي.



وجاء ذلك بعدما استخدم ترامب حسابه الرئاسي في إرسال سلسلة 3 تغريدات اتهم فيها "تويتر" بالتآمر لإسكاته.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فقد قال ترامب في إحدى تغريداته، قبل حذفها جميعاً، إنه ينظر في إمكانية "بناء منصتنا في المستقبل القريب".

وبرر "تويتر" قراره بإغلاق حساب الرئيس ترامب بالمخاوف من "حدوث مزيد من التحريض وأعمال العنف" في أعقاب اقتحام مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط.وقال مسؤولون في موقع "تويتر" إنّ "المسؤولين المنتخبين وقادة العالم مدعوون للتحدث بحرية على المنصة".وأضافوا: "لقد أوضحنا منذ سنوات أن هذه الحسابات لا يمكنها تجاوز قواعدنا ولا يمكنها استخدام تويتر للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى. سنستمر في الشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها".وكان مارك روزكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" قد أعلن، الخميس، أنّ حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصاره الكابيتول يوم الأربعاء.وقال روزكربيرغ في بيان على حسابه في "فيسبوك": "نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية".وأضاف: "لذلك، فقد قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقلّ حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".وعلى غرار عدة تطبيقات تواصل اجتماعي، قام موقع "يوتيوب"، الأربعاء، بحذف مقطع مصور لترامب بحجة أنه ينتهك "السياسات المتعلقة بالمحتوى الذي يزعم انتشار الاحتيال أو وقوع أخطاء غيرت نتيجة" الانتخابات. وكان ترامب قد اتهم في المقطع الديمقراطيين بسرقة الانتخابات وتزويرها.وهذه ليست المرة الأولى التي تقيد فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي نشاط ترامب أو نشاط حملته الرئاسية على منصاتها.