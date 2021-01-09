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الملك سلمان يتلقّى لقاح "كورونا" (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2021 | 08:00
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تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم أمس الجمعة، في مدينة "نيوم" الجرعة الأولى من لقاح "كورونا".
 
وشكر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الملك سلمان "الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن".

وقال الربيعة: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه - سلمه الله - على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".
 
ونشرت مواقع حكومية رسمية ووسائل إعلام صوراً وتسجيل فيديو للملك سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.
 
 
المصدر: وكالات
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