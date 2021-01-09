21
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
في ليلة الشغب.. اختفاء كمبيوتر من مكتب بيلوسي!
Lebanon 24
09-01-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة، سرقة جهاز كمبيوتر محمول من المكتب خلال عملية اقتحام لمبنى "الكابيتول" يوم الأربعاء الماضي.
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد قال مساعد لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الجمعة، إنّ جهاز كمبيوتر محمولاً سرق من مكتبها خلال أحداث الشغب واقتحام مبنى الكونغرس، الأربعاء، فضلاً عن كمبيوتر آخر تمت سرقته من المبنى.
وأضاف درو هاميل، مساعد بيلوسي، على "تويتر" أنّ "الكمبيوتر المحمول كان مخصصاً لغرفة المؤتمرات وكان يستخدم للعروض فيها"، لكنه أحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المعلومات التي قد يحتوي عليها.
وسرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس تشكل مصدر قلق مستمر منذ اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبنى.
وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون جيف ميركلي على "تويتر" إنّ جهاز كمبيوتر محمولاً اختفى أيضاً من مكتبه.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، مايكل شيروين، الخميس، إنّ بعض السرقات قد تعرض ما وصفه بجوانب متعلقة بالأمن القومي للخطر.
وأدى اجتياح مقر الكونغرس من قبل الغوغاء، إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم أحد رجال الأمن، في حين اضطر الموظفون إلى الاحتماء في أماكنهم، مما ترك العديد من الأجهزة عرضة للمهاجمين.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
يسرا بحاجة لأجهزة تنفس.. ما حقيقة تدهور صحتها؟
Lebanon 24
يسرا بحاجة لأجهزة تنفس.. ما حقيقة تدهور صحتها؟
18:00 | 2021-01-08
08/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي صعب يفقد أغلى الناس!
Lebanon 24
إيلي صعب يفقد أغلى الناس!
15:00 | 2021-01-08
08/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
21:16 | 2021-01-08
08/01/2021 09:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تضحك وتوقف قلبها بشكل مفاجىء.. بيار رباط يكشف ما حصل مع شقيقته قبل وفاتها
Lebanon 24
كانت تضحك وتوقف قلبها بشكل مفاجىء.. بيار رباط يكشف ما حصل مع شقيقته قبل وفاتها
14:47 | 2021-01-08
08/01/2021 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زفة" وسط الإقفال في لبنان.. فيديو يكشف استهتاراً كبيراً في ظل "كورونا"!
Lebanon 24
"زفة" وسط الإقفال في لبنان.. فيديو يكشف استهتاراً كبيراً في ظل "كورونا"!
20:13 | 2021-01-08
08/01/2021 08:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2021-01-09
لماذا لن تحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية "قريبا"؟
11:45 | 2021-01-09
دخول أوّل سيارة من قطر إلى السعودية بعد فتح الحدود (فيديو)
11:30 | 2021-01-09
كيف علّقت الخارجية القطرية على تصريحات قرقاش بشأن عودة العلاقات؟
11:00 | 2021-01-09
تزامناً مع اقتحام "الكابيتول".. فيديو مثير لترامب وعائلته أمام الشاشات!
10:30 | 2021-01-09
الصين: التلقيح للشعب ضدّ "كورونا" سيكون مجاناً!
10:00 | 2021-01-09
شهر كانون الثاني سيكون الأسوأ: رغم حملات التطعيم.. لماذا ترتفع إصابات كورونا؟
فيديو
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
09/01/2021 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
14:48 | 2021-01-07
09/01/2021 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
10:30 | 2021-01-07
09/01/2021 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact