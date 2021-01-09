بسبب هذه الصورة.. "تويتر" يوقف حساب "حملة ترامب"!

أوقف موقع "تويتر"، أمس الجمعة، حساب الحملة الإنتخابية للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بسبب انتهاكها لقواعد موقع الشركة، حيث نشر حساب الحملة صورة لشعار شركة "تويتر" متضمناً علم "الشيوعية".

وفي وقت سابق أغلقت الشركة حساب ترامب الخاص "نهائياً" كما علّقت الحساب الرئاسي، وهي المرة الأولى التي تحظر فيها حساب رئيس دولة.