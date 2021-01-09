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بسبب هذه الصورة.. "تويتر" يوقف حساب "حملة ترامب"!

Lebanon 24
09-01-2021 | 09:00
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أوقف موقع "تويتر"، أمس الجمعة، حساب الحملة الإنتخابية للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بسبب انتهاكها لقواعد موقع الشركة، حيث نشر حساب الحملة صورة لشعار شركة "تويتر" متضمناً علم "الشيوعية".
 
وفي وقت سابق أغلقت الشركة حساب ترامب الخاص "نهائياً" كما علّقت الحساب الرئاسي، وهي المرة الأولى التي تحظر فيها حساب رئيس دولة.
 


وكان لحساب ترامب ما يربو على 88 مليون متابع، ويمثل وقفه إسكات المنبر الرئيسي لترامب قبل أيام من نهاية ولايته. ويأتي الإجراء بعد سنوات من الجدل حول كيفية تعامل شركات التواصل الاجتماعي مع حسابات القادة العالميين الأقوياء.

واستخدم ترامب "تويتر" مراراً للزعم أنّ هزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وحث أنصاره على القدوم إلى واشنطن يوم الأربعاء، والتقدم في مسيرة إلى مبنى الكونغرس للاحتجاج على نتيجة الانتخابات.
 
 
 
المصدر: وكالات
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