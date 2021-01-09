عربي-دولي

رئيس أميركا.. صلاحيات وسلطات بلا حدود لـ"أقوى رجل في العالم"

Lebanon 24
09-01-2021 | 18:00
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من الشائع أنّ يطلق على أيّ رئيس للولايات المتّحدة الأميركية وصف "أقوى رجل في العالم"، على اعتبار أنّ سيّد البيت الأبيض، يحكم الدولة الأقوى والأعظم في العالم، حتّى أنّه يعتبر حاكماً للعالم أجمع، فأميركا وعلى مدى عقود خلت هي الدولة التي ترسم معالم السياسة الدولية، وتتحكّم بمسار الاقتصاد العالمي.


ونشرت شبكة "سكاي نيوز" تقريراً يلخّص أبرز الصلاحيات التي يمنحها الدستور الأميركي لرئيس أقوى دولة في العالم:

الإشراف على تنفيذ القوانين

يشرف الرئيس الأميركي على تنفيذ القوانين.
 
تعيين جميع المناصب

وهو الذي يعين جميع المناصب بما فيها الوزارية ورؤساء الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة العليا بعد موافقة مجلس الشيوخ.

 
الحق في العفو ووقف تنفيذ العقوبات

وللرئيس الحق كذلك في العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة.
 
حق النقض "الفيتو"

ويملك صاحب أعلى منصب في الولايات المتحدة حق النقض أي الفيتو وبمقدوره أن يستخدمه ضد أي قانون، عدا التعديلات الدستورية.
 
صلاحيات غير محدودة عسكريا

أما من الناحية العسكرية، فيتمتع الرئيس الأميركي بصلاحيات غير محدودة عمليا في المجال الحربي. ويمكنه أن يعطي أمراً للجيش ببدء عمليات عسكرية على أراضي الدول الأخرى من دون إعلان حالة الحرب.
 
 
يتدخل في الإنفاق الدفاعي السنوي

كما يمكن لرئيس الولايات المتحدة تقديم مقترحات بشأن الإنفاق الدفاعي السنوي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتعبئة الجيش.
 
امتيازات مادية

الراتب السنوي للرئيس الأميركي هو بحدود 400 ألف دولار، ويتلقى أي رئيس أميركي، نظير خدماته مكافآت ثابتة، تشمل أيضا راتبا سنويا بحدود أربعمائة ألف دولار سنويا، ومعاش تقاعدي بحدود 200 ألف دولار.
الاحتفاظ بلقب "الرئيس" مدى الحياة

وفي حال خروجه من البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته أو خسارته للاستحقاق الرئاسي، يحصل على معاش تقاعدي بحدود 200 ألف دولار مع احتفاظه بلقب "الرئيس" مدى الحياة.

صوحيح أن صلاحيات الرئيس الأميركي تبقى محددة وثابتة استناداً إلى الدستور إلا أنّ تأثير قاطن المكتب البيضاوي ونفوذه يتجاوزان أسوار البيت الأبيض، ليشملا الحكومات والمؤسسات الدولية.
 
المصدر: سكاي نيوز
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