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الصين: التلقيح للشعب ضدّ "كورونا" سيكون مجاناً!

Lebanon 24
09-01-2021 | 10:30
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أكّدت السلطات الصحية الصينية أنّها ستقدّم للشعب لقاحات ضد فيروس "كورونا" مجاناً، بمجرد أن تكون متاحة.
 
وأشار المسؤول باللجنة الوطنية للصحة، تشنغ توشنغ وي، إلى أنّ "الحكومة يمكنها توفير اللقاحات مجانا للأفراد رغم تكاليف التصنيع والنقل"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وشدد المسؤول الصيني على أنّه "لا ينبغي أن يدفع الشعب الصيني سنتا واحدا مقابل اللقاح".

وأعلنت بكين موافقتها على أول لقاحاتها المضادة لفيروس "كورونا" للاستخدام العام، في أواخر ديسمبر، حيث تم إعطاء ثلاثة لقاحات لمجموعات محدودة معرضة لخطر الإصابة بالعدوى، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، من خلال برنامج للاستخدام في حالات الطوارئ.

وتم توسيع نظام التطعيم في منتصف كانون الأول الماضي، ليشمل المزيد من المجموعات الرئيسية، مثل العاملين في قطاعي الغذاء والنقل العام، وذلك بهدف محاولة وقف عودة ظهور الفيروس في فصلي الشتاء والربيع.
المصدر: روسيا اليوم
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