عربي-دولي

تزامناً مع اقتحام "الكابيتول".. فيديو مثير لترامب وعائلته أمام الشاشات!

Lebanon 24
09-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-782596-637457853361173249.PNG
Doc-P-782596-637457853361173249.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر فيديو متداول الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مع ابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور وآخرين، وهو يحتفلون ويرقصون على أغاني "البوب"، قبل ساعات فقط من اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي.
 
ومن غير الواضح ما إذا كان الفيديو، الذي صوره دونالد جونيور على هاتفه المحمول، قد تم تصويره قبل أو بعد خطاب ترامب يوم الأربعاء، والذي دعا فيه مؤيديه إلى أن "يقاتلوا بقوة أكبر" و"يتوجهوا إلى مبنى الكابيتول".

ويبدأ الفيديو بشكر دونالد جونيور "الوطنيين الرائعين الذين سئموا من الهراء". كما وصفتهم إيفانكا بـ"الوطنيين" في تغريدة نُشرت بعد اندلاع أعمال العنف، لكنها حذفتها لاحقاً، بعد رد الفعل العنيف.

ثم يحثّ دونالد جونيور أنصار والده على "القتال"، قبل أن ينقل الهاتف لإظهار والده وشقيقته يتحدثان إلى شخصيات بارزة في البيت الأبيض، بينما تعرض العديد من الشاشات التلفزيونية لقطات إخبارية لمؤيديهم وهم يسيرون نحو مبنى "الكابيتول".

ويمكن رؤية الآخرين في الفيديو وهم يضحكون ويرقصون، بينما يتم تشغيل أغنية "بوب" بصوت عال في الخلفية.
 


وبعد ساعات، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس)، حيث كان الكونغرس يجتمع للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-01-09
11:45 | 2021-01-09
11:30 | 2021-01-09
10:30 | 2021-01-09
10:00 | 2021-01-09
09:30 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website