عربي-دولي

كيف علّقت الخارجية القطرية على تصريحات قرقاش بشأن عودة العلاقات؟

Lebanon 24
09-01-2021 | 11:30
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علقت وزارة الخارجية القطرية، على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الدوحة، وذلك بعد "اتفاق العلا" الذي رعى  المصالحة الخليجية في خلال القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية. 
 
وأعرب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على "تويتر"، عن أسفه لتصريحات الوزير الإماراتي، مشيراً إلى أنّها لا تليق بمستوى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الخليجية.

وقال الرميحي، إنّ "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أنّنا نرى مسؤولاً مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".
 
وأكّد "أنّنا لن نلتفت إلى تلك المحاولات، لدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".
 
 
 
وكان قرقاش، قال إنّ استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر يتطلب مزيداً من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة، مؤكداً أنّ "إعادة العلاقات، ستستغرق وقتاً، وستعتمد على تعاملات قطر المستقبلية مع إيران وتركيا والجماعات الإسلامية المتطرفة"، على حد وصفه.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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