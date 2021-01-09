عربي-دولي

لماذا لن تحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية "قريبا"؟

Lebanon 24
09-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-782603-637457872694919899.jpg
Doc-P-782603-637457872694919899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مؤخرا، أن ميغان ماركل، لن تستطيع الحصول على الجنسية البريطانية، بموجب القانون، رغم قضائها فترة ليست بالقليلة في المملكة المتحدة.

 

وذكر المصدر أن ماركل، لن تحصل على الجنسية عما قريب، كما كان متوقعا، لأنها لم تعش حتى الآن لثلاث سنوات كاملة في بريطانيا.

 

وفي تشرين الثاني 2017، انتقلت الممثلة الأميركية السابقة، ماركل، إلى العيش في بريطانيا حيث تزوجت بالأمير هاري، ابن الأميرة ديانا وحفيد الملكة إليزابيث.

 

لكن هاري وماركل اللذين حصلا على لقبي دوق ودوقة ساسكس من الملكة إليزابيث فضلا عن أن ينسحبا من العائلة المالكة وتخليا عن هذه صفاتهما وما تخوله من امتيازات.

 

وفضلا الزوجان أن يعيشا حياة خاصة من دون صخب، إلى جانب ابنهما آرشي، وانتقلا في البداية إلى كندا ثم انتقلا إلى الولايات المتحدة، في وقت لاحق.

 

ويتعين على كل من يرغب في الحصول على الجنسية البريطانية أن يعيش لثلاث سنوات في البلاد، ثم يصبح بوسعه أن يقدم طلبا للحصول على جواز سفر المملكة المتحدة.

 

وفي أواسط 2020، انسحب هاري وزوجته من العائلة المالكة، وقررا المغادرة، وهو ما أدى إلى عدم إكمال السنوات الثلاث التي تشترطها وزارة الداخلية بشكل صارم.

 

ولم يقتصر إخلال ماركل على هذا الجانب فقط، بل أخفقت في أمر آخر كان سيحرمها من الحصول على الجنسية حتى لو مكثت 3 سنوات.

 

ويشترط القانون البريطاني أن يكون الراغب في الحصول على الجنسية قد قضى أقل من 270 يوما خارج البلاد، خلال السنوات الثلاث السابقة، وهو ما لم تراعه ميغان.

 

وفي حال أرادت ماركل أن تحصل على الجنسية، فإن عليها أن تقضي وقتا أطول في بريطانيا، مستقبلا.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-01-09
14:00 | 2021-01-09
13:30 | 2021-01-09
13:23 | 2021-01-09
11:45 | 2021-01-09
11:30 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website