دخول أوّل سيارة من قطر إلى السعودية بعد فتح الحدود (فيديو)

دخلت أول سيارة مقبلة من قطر إلى السعودية، اليوم السبت، بعد إعادة فتح معبر "سلوى" الحدودي بين البلدين، بينما تستعد سيارات أخرى لدخول أراضي المملكة عبر هذا المنفذ.

من جهته، أعلن مكتب الاتصال الحكومي القطري، عدداً من الإجراءات للدخول والخروج من المعبر مع السعودية، وقال إنّ جميع القادمين ملزمين بالحصول على شهادة خلو من فيروس "كورونا" قبل الدخول، بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.وأكد المكتب ضرورة خضوع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع قبل الدخول إلى البلاد، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي، واتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، بحسب ما ذكرت شبكة "الشرق" الإخبارية.وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق على فتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية بين قطر والسعودية.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتباراً من السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إنه تمّ التوصل إلى تسوية لجميع النقاط الخلافية بين الرباعي العربي وقطر، مؤكداً أن المملكة والدول العربية الثلاث (الإمارات والبحرين ومصر)، وافقت على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الدوحة.وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "قمة العُلا" لقادة مجلس التعاون الخليجي "أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وللأمن القومي العربي".وكشف أن القمة التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "كان عنوانها المصارحة والمصالحة، وأفضت إلى طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون والاحترام بين جميع الدول المشاركة".وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي لقمته الـ41 التي عقدت في العلا في المملكة العربية السعودية، حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.