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في الذكرى الأولى لتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران... كيف علقت كندا؟

Lebanon 24
09-01-2021 | 14:00
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في الذكرى الأولى لتحطم الطائرة الأوكرانية "بوينغ 737" في إيران بصاروخ خطأً، وعلى خلفية التوتر بين واشنطن وطهران، أعادت كندا تأكيد إصرارها على معرفة الحقيقة في ما حدث.

وقال وزيرا الشؤون الخارجية والنقل الكنديان، فرانسوا فيليب شامباني ومارك غارنو، في بيان مشترك: "قبل عام، في الثامن من يناير 2020، كلَّف سقوط طائرة رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752 حياة 176 شخصا، من بينهم 55 مواطنا كنديا و30 مقيما بكندا بشكل دائم والعديد من الركاب الآخرين ذوي الروابط بكندا".

وأضاف الوزيران بعد هذا التذكير مطمئِنين ذوي ضحايا الحادث: "في هذا التاريخ، نجتمع ونبكي ونؤكد إصرارنا على مساعدة عائلات الضحايا في الحصول على الأجوبة التي يستأهلونها". وعبّر الوزيران عن تضامنهما العميق مع العائلات المنكوبة في ذويها ومؤازرتها إياها، مؤكديْن مواصلة الحكومة الكندية "العمل مع البلدان التي تأثرت (بالحادث) لمحاسبة إيران والسعي لتحقيق الشفافية والعدالة لضحايا هذه التراجيديا وعائلاتهم".
المصدر: وكالات
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