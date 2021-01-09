هذا ما قاله روحاني عن لقاحات كورونا الأجنبية..

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تسمح للشركات الأجنبية باختبار لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على الشعب الإيراني، وذلك بعد يوم من منع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال روحاني في تصريحات تلفزيونية: "أرادت شركات أجنبية أن تعطينا لقاحات لتتم تجربتها على الشعب الإيراني إلا أن وزارة الصحة منعت ذلك"، لكنه لم يذكر أسماء الشركات ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

وأضاف روحاني: "لن يكون شعبنا أداة اختبار لشركات تصنيع اللقاحات ... سنشتري لقاحات أجنبية آمنة".

وكان خامنئي قد قال أمس الجمعة إن الولايات المتحدة وبريطانيا "غير جديرتين بالثقة" وإنهما ربما سعيتا لنشر العدوى في بلدان أخرى.