ما حقيقة إصابة زوجة ماكرون بكورونا؟

كشفت تقارير صحفية، إن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيبت بكوفيد-19 في أواخر كانون الأول، لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان سلبية.



ووفقا لموقع إذاعة "أوروبا 1"، فإن الفحوص أثبتت إصابة بريجيت ماكرون يوم 24 كانون الأول الماضي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموقع أن "زوجة الرئيس الفرنسي لم تصب بأعراض شديدة وأجري لها فحصان يومي 30 و31 من الشهر الماضي وكانت نتيجتهما سلبية".



يذكر أن مكتب بريجيت ماكرون قد أصدر بيان عقب الإعلان عن إصابة زوجها بكورونا، مشيرا إلى أنها خضعت للعزل الذاتي، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض لـ(كوفيد-19) عليها.