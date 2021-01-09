عربي-دولي

الصين مستعدة لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ وباء كورونا

Lebanon 24
09-01-2021 | 15:30
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أعلنت الصين استعدادها لاستقبال خبراء منظمة الصحة العالمية لاستقصاء ظروف ظهور وباء كورونا في هذا البلد، في إطار السعي للتعرف على منشأ هذه الجائحة التي أودت حتى الآن بحياة مليوني شخص

وأكدت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، التي نقلت خبر استعداد بكين لهذا التحقيق الأممي، عن مسؤول صيني رسمي في قطاع الصحة الصينية، إن "الموعد الدقيق لقدوم خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان للبحث عن منشأ فيروس كورونا ما زال قيد التفاوض".  وشدد المسؤول، على حد قول الصحيفة، على أن "الصين مستعدة استعدادا كاملا وتنتظر إكمال الخبراء الإجراءات وتحديد جدولهم".
المصدر: وكالات
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