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بسبب حريق في مستشفى... مقتل 10 أطفال حديثي الولادة

Lebanon 24
09-01-2021 | 17:30
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ذكر طبيب هندي أنّ عشرة من الأطفال حديثي الولادة توفوا في حريق هائل اندلع في مستشفى بولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية، في حين عبر مسؤولون سياسيون كبار عن حزنهم لهذه الخسائر في الأرواح.

وقال برامود خانداتي، الجراح المدني بالمستشفى العام بمنطقة بهاندارا (غربي الهند): "اندلع الحريق عند الثانية صباح اليوم، وجرى إنقاذ سبعة من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى.

من جهته، أمر رئيس وزراء الولاية بالتحقيق في الحادث.

وعلّق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، على الحادثة قائلاً إنّها "مأساة موجعة للقلب في بهاندرا، حيث فقدنا أرواحا صغيرة ثمينة، أتقدم بالتعازي لجميع الأسر المكلومة، وأرجو أن يتعافى المصابون في أقرب وقت".

وعبر سياسيون آخرون عن حزنهم ومن بينهم زعيم المعارضة، راهول غاندي.

المصدر: وكالات
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