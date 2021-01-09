بسبب حريق في مستشفى... مقتل 10 أطفال حديثي الولادة

ذكر طبيب هندي أنّ عشرة من الأطفال حديثي الولادة توفوا في حريق هائل اندلع في مستشفى بولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية، في حين عبر مسؤولون سياسيون كبار عن حزنهم لهذه الخسائر في الأرواح.

وقال برامود خانداتي، الجراح المدني بالمستشفى العام بمنطقة بهاندارا (غربي الهند): "اندلع الحريق عند الثانية صباح اليوم، وجرى إنقاذ سبعة من بين 17 طفلا كانوا في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى.

Maharashtra,

Fire at neonatal care unit in Bhandara district 10 child deaths, caused by a short circuit in a general hospital intensive care unit. The fire started at 2 am, 7 children in this child care unit have been rescued.@MiLOKMAT | @PantherTalks pic.twitter.com/Xh5PnyxdeW — Panther Talks (@PantherTalks) January 9, 2021