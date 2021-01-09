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بوتين يعرب عن تعازيه للرئيس الإندونيسي في وفاة ركاب وطاقم الطائرة المحطمة

Lebanon 24
09-01-2021 | 19:16
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي في وفاة ركاب وطاقم الطائرة المحطمة.

وأكد الكرملين أن بوتين قال في رسالة لنظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم السبت "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا خالص تعازيّ في وفاة ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي تحطمت قبالة سواحل جاوة .أرجو أن أنقل كلمات التعاطف والدعم لأسر وأقارب الضحايا".

وأكد وزير النقل الإندونيسي، اليوم السبت، تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران سريويغايا بالقرب من جزيرة لاكي.

وقال المدير العام للنقل الجوي بالوزارة، نوفي ريانتو، لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية: إن "مراقبي مطار جاكرتا فقدوا الاتصال بطائرة "سريويغايا" الجوية".
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