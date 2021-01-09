البابا يعلن أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا: رفض تلقي اللقاح يعكس نكرانا انتحاريا

أعلن البابا فرنسيس في مقابلة مع قناة التلفزيون الايطالية "كانال 5" أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الاسبوع المقبل، معتبرا أن رفض تلقي اللقاح يعكس نكرانا انتحاريا.

