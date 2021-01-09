عربي-دولي

الكاظمي: تحديات البلد كبيرة وهي فرصة للإصلاح

Lebanon 24
09-01-2021 | 20:30
A-
A+
Doc-P-782730-637458171893419063.jpg
Doc-P-782730-637458171893419063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن "تحديات العراق كبيرة وهي فرصة للإصلاح"، فيما أشار إلى أهمية دور الشرطة العراقية في فرض الأمن.

وأكد الكاظمي في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة العراقية الـ99: "هناك محطات كبيرة في عمل الداخلية لا يتم أخذها بحجمها الحقيقي، الأمن المحلي ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وتأمين المناطق وتسهيل معاملات البطاقة الموحدة والجوازات وغيرها، كلها نشاطات كبيرة وجهود جبارة تؤتي ثمارها على الأرض".

وأضاف: "واثقون من شبابنا وأبنائنا وأخوتنا في قطعات وزارة الداخلية بمختلف الصنوف والمهام ودورنا هو تفعيل الجهود من أجل أن تعاد الأمور الى نصابها في العراق وتولي الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية التي فرضتها الحرب على عصابات داعش الإرهابية".

وأشار الكاظمي إلى أن "شعار الشرطة في خدمة الشعب، كان ومازال، ويجب أن يستمر، فنحن في خدمة شعبنا، وهذا واجبنا الذي نفتخر به جميعا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-01-10
08:30 | 2021-01-10
08:00 | 2021-01-10
07:30 | 2021-01-10
07:01 | 2021-01-10
23:55 | 2021-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website