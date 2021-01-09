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عربي-دولي
بريطانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا
Lebanon 24
09-01-2021
|
22:30
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تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، اليوم السبت، حاجز 3 ملايين حالة لتصبح المملكة المتحدة خامس دولة في العالم تتخطى هذه العتبة.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59937، ليصل إلى مستوى 3017409 حالات.
وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لمؤشر الإصابات اليومية، الذي بلغ يوم 5 كانون الثاني 60916 حالة، وفي 6 كانون الثاني 62322، وفي 7 كانون الثاني 52618، وفي 8 كانون الثاتني 68053، ما يمثل حصيلة قياسية.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 1035 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 80868 متوفيا.
وتشير هذه البيانات إلى تراجع عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد حيث بلغ هذا المؤشر يوم 5 كانون الثاني 830 حالة، وفي 6 كانون الثاني 1041، وفي7 كانون الثاني1162، واصلا إلى مستوى غير مسبوق يوم 8 كانون الثاني بـ1325 حالة.
وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 كانون الأول حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.
وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 كانون الأول أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.
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