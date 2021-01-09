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عربي-دولي
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ طلعات بأجواء جمهورية أفريقيا الوسطى بطلب من رئيسها
Lebanon 24
09-01-2021
|
23:30
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن طائرات حربية فرنسية، نفذت اليوم السبت، طلعات بأجواء جمهورية أفريقيا الوسطى، بناء على طلب من رئيسها فوستين أرشانج تواديرا.
وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم، "بعد اتصال هاتفي جرى أمس الجمعة بين (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وتواديرا: "تلبية طلب الرئيس تواديرا وبموافقة قوات مينوسكا (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى)، أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ مهمة ثانية من الطلعات الجوية بالطائرات الحربية فوق أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى بعد تلك التي جرت في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي".
وأضافت أن ماكرون "أدان بشدة، خلال اتصاله بتواديرا محاولات الجماعات المسلحة وبعض الزعماء السياسيين ضمنهم (الرئيس السابق لأفريقيا الوسطى)، فرنسوا بوزيزيه نسف اتفاقات السلام والعملية الانتخابية الدستورية المدعومة من قبل المجتمع الدولي".
كما أدان الرئيس الفرنسي، بحسب بيان الرئاسة، "الخطاب الكاذب الذي يهدف لإلحاق الضرر بالعلاقات بين فرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى" وأكد على ضرورة إجراء حوار سياسي مفتوح وشامل بين جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وكما ندد الرئيسان ماكرون وتواديرا بالاعتداءات على العاملين بالقطاع الإنساني، وأكدا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا منذ أواخر 2013، حينما اندلعت اشتباكات في العاصمة بانغي بين مسلحي جماعة سيليكا الإسلامية وقوات مسيحية. ووفقًا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة نهاية تموز عام 2018، فقد أجبر النزاع المتصاعد، الذي راح ضحيته الآلاف، نحو مليون شخص على مغادرة قراهم.
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