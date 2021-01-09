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عربي-دولي
إدارة ترامب توجه ضربة جديدة إلى الصين قبيل انتهاء ولايته
Lebanon 24
09-01-2021
|
22:47
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بوميو، رفع الولايات المتحدة كل القيود التي فرضتها سابقا على تعاون البلاد مع تايوان، في ضربة جديدة إلى الصين من قبل الإدارة الحالية في واشنطن.
وقال بومبيو، في بيان: "تمثل تايوان ديمقراطية متطورة بشكل ديناميكي وشريكا موثوق به للولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك كانت وزارة الخارجية على مدار عدة عقود تفرض قيودا داخلية معقدة لرقابة تعاون دبلوماسيينا وموظفينا مع زملائهم التايوانيين. الولايات المتحدة اتخذت هذه الإجراءات بشكل أحادي الجانب في محاولة منها لاسترضاء النظام الشيوعي في بكين. لم تعد هناك حاجة إلى ذلك".
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