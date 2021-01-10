عربي-دولي

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

Lebanon 24
10-01-2021 | 07:01
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ذكرت وسائل إعلام أميركية، مساء السبت، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب إذا تصرف بعدم استقرار أكثر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بنس أنه لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل ترامب.
ولتفعيل التعديل الـ25 بالدستور، يتعين على بنس وعلى أغلبية حكومة ترامب إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض فكرة استخدام التعديل.
ولا يزال احتمال عزل ترامب قبل 20 كانون الثاني، وهو موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مستبعدا.
فأي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 كانون الثاني.
وقال مصدر مطلع إن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل بعث بمذكرة إلى رفاقه الجمهوريين بالمجلس تشير إلى أن أي محاكمة لترامب لن تبدأ حتى خروجه من السلطة، حيث تحتاج الإدانة في مجلس الشيوخ إلى موافقة الثلثين.

وفي السياق، وقع نحو 50 عضوا في مجلس النواب الأميركي على رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقادة مجلس النواب تسعى إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية على خلفية أعمال الشغب التي وقعت، الأربعاء، في مبنى الكابيتول من أنصار ترامب.
وقال النائبان الديمقراطيان باربرا لي وجاكي سبير و45 من زملائهم في رسالة إلى بيلوسي ولجنة إدارة مجلس النواب إن الحصار العنيف الذي استهدف مبنى الكابيتول كان بمثابة "جرس إنذار".
كما أوضح النائب تيد ليو أن الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي سيطرحون تشريعا، الاثنين، يدعو لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وفي تغريدة على تويتر، قال النائب الديمقراطي، الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب احداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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