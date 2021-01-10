رصد إشارة من الطائرة التي تحطمت في بحر اندونيسيا

أعلن رجال إنقاذ إندونيسيّون الأحد أنّهم رصدوا إشارة من طائرة ركّاب من طراز بوينغ تحطّمت في بحر جاوة بُعيد إقلاعها وعلى متنها 62 شخصاً.وقالت وزارة النقل في بيان نقلاً عن قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو، إنّ سفينة عسكريّة رصدت "إشارة من (طائرة شركة سريويجايا) إس جاي 182".وأشارت إلى أنّ الغواصين استعادوا أجزاء من الطائرة" من تحت سطح الماء واغراض تعود الى الركاب.ولم تحدّد الوزارة ما إذا كانت الإشارة رُصِدت من الصندوق الأسود للطائرة.