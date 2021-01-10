صور "المنبر الذهبي" تثير الجدل في العراق.. والصدر يطالب باتلافه

شهد العراق في اليومين الأخيرين جدلاً كبيراً بعد ظهور منبر ديني كبير مرصعاً بالذهب، فيما اعتبره زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "جريمة بحق التشيع" وطالب باتلافه.
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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 9, 2021
وظهر المنبر في إحدى الحسينيات واعتلاه أبرز وجهين في الخطابة والقراءة الحسينية، وهما باسم الكربلائي وعلي الطالقاني.
المحاضـرة الإسلامية في مدينـة الكاظمية|حسينية قصـر الزهـراء
بذكرىٰ شهادة السيدة فاطمـة الزهراء(عليها السلام). pic.twitter.com/7JuWBhr5ly
— علي الطالقاني Ali AlTolqanee (@ali_altoIqanee) January 8, 2021
وانتقد غالبية العراقيين هذا المنبر المطلي بالذهب، خاصة في وقت "يُعاني العراق من أزمات اقتصادية ومالية"، بحسب ما تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي.