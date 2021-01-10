وزير الخزانة الأميركي سيقطع جولته الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أفادت وكالة بلومبيرغ أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سيقطع رحلته الخارجية لسبع دول إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعود إلى الولايات المتحدة.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أن عودة منوتشين المتوقعة صباح الاثنين، تهدف لضمان استمرارية القيادة خلال فترة الاضطرابات التي تشهدها واشنطن.وقال المصدر إن العودة لا تتعلق بأي خطة لمتابعة إقالة الرئيس دونالد ترامب، استنادا إلى التعديل الـ25 للدستور الأميركي، وذلك ردا على التكهنات بأن أعضاء بالحكومة فكروا في الإطاحة بترامب.ووفقا لستة أشخاص مطلعين على الأمر، لم يناقش منوشين التعديل الـ25 مع وزير الخارجية مايك بومبيو أو موظفيه في وزارة الخزانة أو غيرهم من مسؤولي الإدارة.وكان من المتوقع عودة منوتشين من رحلته الشرق أوسطية في 12 يناير المقبل.وفي جولته الخارجية، زار منوتشين مصر، حيث حضر حفل قص الشريط لأحد الفنادق القطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى السودان وإسرائيل وقطر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين.لكنه لم يستكمل رحلته، حيث كان من المقرر زيارة الكويت، بينما ستقتصر زيارته للسعودية على مدينة واحدة بدلا من مدينتين.وكان منوتشين دان، الخميس الماضي، العنف في مبنى الكونغرس، ووصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق". وقال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل على الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.