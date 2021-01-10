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عربي-دولي
كتب ساعدوني.. "تويتر" يغلق حساب نائب انتحل شخصية ترامب!
Lebanon 24
10-01-2021
|
10:00
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أغلق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حساب البرلماني الفرنسي يواكيم سون-فورجيه بسبب انتحاله شخصية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونشر تغريدات نيابة عنه.
وذكر "تويتر" أن حساب البرلماني أغلق بسبب مخالفته قواعد الموقع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية أمس السبت أن البيانات الشخصية لحساب سون-فورجيه تم تغييرها إلى ما كان لدى حساب ترامب الذي تم إغلاقه على أساس دائم قبل ساعات من ذلك.
ونشرت خلال هذه الفترة الوجيزة على حساب البرلماني الفرنسي عدة تغريدات منسوبة إلى الرئيس الأميركي، منها نداء استغاثة مؤلف من كلمة واحدة: "ساعدوني!".
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المشرع الذي ولد في كوريا الجنوبية ويمثل المواطنين الفرنسيين المقيمين في سويسرا وليختنشتاين في الجمعية الوطنية، مشاكل متعلقة بانتحال شخصيات سياسيين بارزين في "تويتر".
وفي نيسان الماضي، تم تغيير البيانات الشخصية لحساب النائب إلى ما لدى حساب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأصر سون-فورجيه حينئذ على أن حسابه تعرض لاختراق.
المصدر:
روسيا اليوم
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