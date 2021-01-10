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ما حقيقة السماح لغير المعتمرين بأداء الطواف حول المسجد الحرام؟

Lebanon 24
10-01-2021 | 10:30
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أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ" السعودية عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا حول السماح بأداء الطواف حول المسجد الحرام لغير المعتمرين.

وبينت المصادر أن "قرار السماح قديم واتخذ مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا يفيد بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر يوم أمس السبت.

وعلقت السعودية مؤقتا في مطلع آذار الماضي أداء مناسك العمرة في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتّخذتها للحدّ من تفشّي الجائحة.

وفي الأول من تشرين الثاني 2020، بدأت السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 بالمئة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
المصدر: عكاظ
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