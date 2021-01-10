عربي-دولي

كوارث الطيران في آخر 5 سنوات.. أعطال غامضة و"صواريخ"!

Lebanon 24
10-01-2021 | 19:00
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كان حادث سقوط الطائرة الإندونيسية، أمس السبت، أول حادث طيران كبير في عام 2021، ليضاف إلى سلسلة مآسي الجو في السنوات الأخيرة، التي برز منها حادث سقوط بعد استهداف بالصواريخ.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" الإندونيسية في البحر، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا في رحلة محلية، على متنها 62 شخصا.
ومن المستبعد أن يكون أي فرد من الركاب قد نجا، فيما تحدثت السلطات عن العثور على أشلاء في المنطقة التي اختفت فيها الطائرة.
ولم يكن الحادث هو الأول من نوعه في 2021، إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم مطلع كانون الثاني الجاري إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية ميشيغان الأميركية.
وخلال السنوات الأخيرة، وقعت سلسلة حوادث دامية في عالم الطيران، معظمها لأسباب لم تكشف بعد، أسفرت عن مقتل المئات، وأبرزها:
- في أيار 2020، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية فوق مناطق سكنية في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل 97 شخصا كانوا على متن الطائرة، ونجا اثنان فقط.
 
- في كانون الثاني 2020، أًسقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران من جراء صاروخ أصابها، مما أدى إلى مقتل 176 شخصا، وظلت السلطات الإيرانية تنكر إطلاق صواريخ إلا أن أجبرت في النهاية على الاعتراف بالأمر وقالت إن الحادث وقع عن طريق الخطأ.
- في آذار 2019، لقي 157 شخصا مصرعهم بعدما سقطت طائرة إثيوبية كانت تقلهم من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان من بين الضحايا عرب.
- في تشرين الأول 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جاوة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.
- في أيار 2016، سقطت في مياه البحر المتوسط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وقتل في الحادث جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا.
- في آذار 2016، لقي 61 شخصا مصرعهم من جراء تحطم طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار "روستوف أون دون" جنوبي روسيا، وقال مسؤولون روس آنذاك إن الطائرة تحطمت أثناء محاولة قائد الطائرة الهبوط للمرة الثانية على أرض المطار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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