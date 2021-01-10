"حماس" ودمشق.. قريبا

علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن الاتصالات السياسية التي تحصل بين الحكومة السورية وبين حركة "حماس" احرزت تقدما لافتا في الاسابيع الاخيرة، وهذا ما شجع الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله على الحديث عن العلاقة التاريخية بين الطرفين خلال مقابلته الاخيرة مع "الميادين".واشارت المصادر الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا لافتا في العلاقة سيتم الاعلان عنه رسميا.