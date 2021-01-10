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عربي-دولي
الأردن يعلن موعد بدء برنامج اللقاح ضد كورونا
Lebanon 24
10-01-2021
|
13:53
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أعلن الأردن، الأحد، أنه سيبدأ برنامجا وطنيا على مستوى المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، صباح الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير الصحة نذير عبيدات، تأكيد موعد بدء البرنامج، بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني الإماراتي منتصف ليل السبت، ولقاح "فايزر بيونتك" الأميركي المتوقع وصوله الاثنين.
وقال عبيدات إن "البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية".
وحول مصادر لقاحات كورونا التي يستند لها البرنامج، أضاف الوزير أن "الحكومة تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات منه"، لافتا إلى أن "العمل جار أيضا على تأمين كميات إضافية من لقاح سينوفارم خلال الفترة المقبلة".
ووصلت إلى الأردن أول دفعة من لقاح "سينوفارم"، ليل السبت، على متن رحلة لطيران الإمارات.
وأضاف عبيدات أن "الحكومة توصلت أيضا إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، المصنعة للقاحات مضادة لكورونا، لتزويد الأردن بكميات من منتجاتها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميا ومحليا.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت لقاحي "سينوفارم" و"فايزر بيونتك" إذن الاستخدام الطارئ، الذي يتيح إعطاءه داخل المملكة.
المصدر: سكاي نيوز
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