عربي-دولي

مختلفة عن السلالتين السابقتين..إكتشاف سلالة ثالثة من كورونا!

Lebanon 24
10-01-2021 | 16:29
A-
A+
Doc-P-782950-637458933095727241.jpg
Doc-P-782950-637458933095727241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الصحة اليابانية الأحد، عن أنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة: إن "السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في  بريطانيا وجنوب أفريقيا".

من جهتها، قالت إدارة الطيران المدني في الصين اليوم الأحد، إن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها.

وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا، بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.

المصدر: رويترز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2021-01-10
20:11 | 2021-01-10
20:00 | 2021-01-10
19:30 | 2021-01-10
19:00 | 2021-01-10
18:30 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website