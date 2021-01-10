مختلفة عن السلالتين السابقتين..إكتشاف سلالة ثالثة من كورونا!

أعلنت وزارة الصحة اليابانية الأحد، عن أنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة: إن "السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا".

من جهتها، قالت إدارة الطيران المدني في الصين اليوم الأحد، إن البلاد ستواصل تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها.

وكانت الصين قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا، بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا هناك.